TBMM Başkanı Şentop: "Genel bütçeden eğitime ayrılan 7,5 milyar olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir"

Tekirdağ'da Yusuf Şenel isimli bir hayırsever tarafından yaptırılan okul, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Şentop, "Son 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7.5 milyar olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir" dedi.

Hayırsever Yusuf Şenel, adını yaşatmak için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir okul yaptırdı. 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılı'nda faaliyete geçen okulun açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Mehteran ve halk oyunları gösterilerinin gerçekleştirildiği açılış törenine katılım yoğun oldu.

"Son 17 yılda öğretmen sayımızda yüzde 100'ün üzerinde bir artış var''

Törende ilk konuşan isim hayırsever Yusuf Şenel oldu. Ardından Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım katılımcılara hitap etti. Törende bir konuşma gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Açılışını yaptığımız 2019 – 2020 eğitim öğretim yılının çocuklarımız, öğretmenlerimiz, veliler, milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Bugün de burada Şenel ailesinin yaptırdığı okulun açılışı için buradayız. Tabi devlet birçok alanda kurumlar ve binalar yapıyor, eğitim öğretim alanında da çok güzel eserler meydana getirdi. Son 17 yıl içerisinde başta Milli Eğitim olmak üzere muazzam bir artış var. Genel bütçeden eğitime ayrılan 7.5 milyar olan pay, 17 yıl sonra bugün 114 milyar liraya yükselmiştir. Bu 17 yıl içerisinde 309 bin yeni derslik kazandırıldı. Yine öğretmen sayımızda yüzde 100'ün üzerinde bir artış gerçekleştirildi" dedi.

"Bu millete bağlılık gerekli''

Eğitimde kaliteyi arttırmak için çalıştıklarını kaydeden Şentop, "Öncelikle ideolojik bakış açısıyla okullarda verilen eğitim anlayışında değişiklikler meydana geldi. Ardından müfredatta yeni anlayışlara uygun kitaplar hazırlandı. Öğrencilerimizin okumayla ilgili sıkıntısı ve maddi zorlukları da burslarla aşıldı. Bu okulda yetişen çocukların bu milletin evladı olması için verilmesi gereken özel bilgiler var. Bizler iyi yetişmiş olmayı belli teknik bilgilerin iyi alınmış olması olarak görmüyoruz. Aynı zamanda bu topraklara ve bu millete bağlılık da gerekli. Sadece iyi yetişmiş olmak yeterli değil, vatan ve millet sevgisinin de öğrencilere verilmesi gerekir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmacıların ardından hayırsever Yusuf Şenel'e, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından plaket takdim edildi.