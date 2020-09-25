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TBMM Başkanı Şentop ile PAB Başkanı Baron, Tekirdağ'da tekne turuna çıktı

Tekirdağ’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Tekirdağ’da tekne turuna çıktı ve şehri gezdi.

Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, Tekirdağ'da tekne turuna çıktı ve şehri gezdi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile birlikte Tekirdağ'ı gezdi. Şentop ve Baron, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılıp faaliyete geçirilen Rumeli İskelesi'nde yemek yedikten bir süre sonra tekneyle Marmara Denizine açıldı. Marmara Denizinde tekne turuna çıkan Şentop, dümene geçerek bir süre tekneyi de sürdü. Tekne turunu bitiren Şentop ve Baron daha sonra Süleymanpaşa İlçesinde çarşı esnafını gezdi.


İlçede bulunan Rüstempaşa Camisi'ne de uğrayan TBMM Başkanı Şentop ile Barron, daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yükseli de ziyaret etti.


TBMM Başkanı Şentop'un Tekirdağ ziyaretine Vali Aziz Yıldırım ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de eşlik etti.

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