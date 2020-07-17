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TBMM Başkanı Şentop, memleketinde çeşitli ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Tekirdağ'a geldi. Tekirdağ'da bulunan Eski Camii'nde cuma namazı kılan TBMM Başkanı Şentop'a AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan tarafından Ayasofya Camii'nin tablosu hediye edildi. Şentop, daha sonra çarşı esnafını gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Çarşı esnafını ziyaretin ardından Şentop, Süleymanpaşa Belediyesine geçerek Başkan Cüneyt Yüksel'i ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı da makamında ziyaret etti.



Şehit ailesi unutulmadı


Çarşı, belediye ve valilik ziyaretini tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop daha sonra Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların indirilmesi esnasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün Tekirdağ'daki ailesinin evine geldi. Şentop burada, şehidin annesi Fatma ve babası Basri Akgöz'e taziyelerini iletti.

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