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TBMM Başkanı Şentop, Yüksel'i tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart 2019 seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilen Cüneyt Yüksel’e tebrik ziyaretinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 31 Mart 2019 seçimlerinde Süleymanpaşa Belediye Başkanı seçilen Cüneyt Yüksel'e tebrik ziyaretinde bulundu.


31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkanı seçilen Yüksel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte karşıladı. Meclis Başkanı Şentop, tarihi belediye binasında Süleymanpaşa'nın yeni başkanı seçilmesi nedeniyle Cüneyt Yüsel'i tebrik etti.

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