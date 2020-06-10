Tedavisi yapılan ebabil kuşu doğaya salındı

Çorlu'da bir vatandaş tarafından bulunarak Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne teslim edilen ebabil kuşu, beslenip gerekli kontrollerinin ve tedavisinin yapılmasının ardından doğaya salıverildi.

Göklerin Fatihi olarak bilinen ve özel bir tür olan ebabil kuşu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Sorumlu Veteriner Hekimi Ahmet Çavdar yabani bir kuş olan ebabil kuşunun yapılan ön muayenesinden herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığını tespit ettiklerini belirtti.

Çorlulu bir vatandaş tarafından kendilerine ulaştırılan ebabil kuşunun yalnızca yüksek yerlerden uçtuğunu ifade eden Veteriner Hekim Çavdar, "Kuşun vatandaşımızca tarafımıza ulaştırılmasının hemen ardından sağlık kontrollerinden geçirdik ve ardından bakımevimizde mama ve su verdikten sonra yüksek bir noktadan salıvererek yeniden uçmasını sağladık. Neredeyse ömrünün tamamını gece gündüz demeden havada uçarak geçiren, havada uyuyabilen ebabil kuşunu yerde yürürken görebilmek pek mümkün değil. Yere düştüğünde kendi başına kolay kolay havalanamayan bir kuş türü. Oldukça özel bir kuş olan ebabil kuşunu sağlıklı bir şekilde yeniden doğaya salıvermiş olmaktan dolayı memnunuz” dedi.