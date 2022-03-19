Tek başına kaldığı metruk dükkânda yanarak can verdi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek başına kaldığı 10 metrekarelik metruk bir dükkânda yaşama tutunmak için mücadele veren 61 yaşındaki Tahir Kif, sobadan çıkan gaz ve sonrasında çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti.

Camiatik Mah. Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan hal binalarında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında çıkan yangın söndürüldü. İçeride yanan erkek cesedi olduğunu belirtilmesi üzerine Malkara Cumhuriyet Savcılığı ve Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından erkek cesedinin 61 yaşındaki Tahir Kif'e ait olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.