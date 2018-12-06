Tekira Drone Festivali büyük beğeni topladı

Açıldığı günden bu yana ziyaretçilerine ilkleri yaşatmaya ve farklı deneyimler kazandırmaya devam eden Tekira AVM'de yapılan "Drone Festivali" büyük beğeni topladı. Festivalde, son yıllarda hızla yaygınlaşan bir spor haline gelen drone yarışları Tekirdağlıların beğenisine sunuldu.

2015 yılından itibaren hızla büyüyen ve 100'e yakın ülkede spor olarak kabul gören drone yarışları için Türkiye'de de TDL Drone Sporları Kulübü Derneği kuruldu. TDL, dünyada hızla gelişmekte olan drone sektörünün Türkiye'deki kurumsallaşmış ve organize olmuş tek markası olma yolunda ilerliyor.

Tekira'da kurulan Drone Festivali alanında, drone yarışları için çeşitli engeller kuruldu ve TDL'nin lisanslı pilotları tarafından ziyaretçiler için gösteri uçuşları yapıldı. Özellikle drone meraklıları tarafından ilgiyle izlenen drone yarışlarında, aynı zamanda ziyaretçiler için eğitim alanları oluşturuldu ve verilen eğitimin ardından yediden yetmişe herkes drone uçurma keyfini doyasıya yaşadı.