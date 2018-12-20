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Tekira kitap festivali devam ediyor

Tekirdağ’da Tekira AVM’de düzenlenen ve ünlü yazarların konuk olduğu D&R Kitap Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

Tekirdağ'da Tekira AVM'de düzenlenen ve ünlü yazarların konuk olduğu D&R Kitap Festivali tüm hızıyla devam ediyor.


Tekira giriş katta kurulan festival alanında, yüzlerce kitap indirimli fiyatlar ve çok özel fırsatlarla kitapseverlerle buluştu.


Sevinç Erbulak, Hakkı Ergök, Yelda Kırçuval ve Birol Namaoğlu gibi ünlü yazarların yer aldığı kitap festivaline ayrıca birçok ünlü çocuk yazar da katıldı.


Yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiği festivale çevre okullardan öğrenciler akın etti. Yazarlar tarafından öğrencilere özel söyleşiler düzenlendi ve çocuklar sevdikleri yazarların imzalı kitaplarını almanın sevincini yaşadı.


Yoğun talep üzerine, D&R Kitap Festivali 23 Aralık akşamına kadar devam edecek.

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