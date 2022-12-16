Tekirdağ, 2 bin 506 konut satışıyla Türkiye 11'incisi oldu

TÜİK verilerine göre Tekirdağ'da 2022 Kasım Ay'ında 2 bin 506 konut satıldığı bildirildi.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. 2 bin 506 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,1'i Tekirdağ'da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Tekirdağ 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 481 olarak gerçekleşti

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 481 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,2 ile 14. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 2,9'luk payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,7 azalış göstererek 16 bin 655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 258 bin 524 oldu.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 025 konut el değiştirdi.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 25 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 80,8 olarak açıklanırken, Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2'lik pay alarak 12. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,5 azalarak 101 bin 151 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artışla 1 milyon 19 bin 135 oldu.

Tekirdağ'da 2 bin 506 konut satışının, 791'i ilk satış, 1 715'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelindeki 117 bin 806 konut satışının 37 bin 380'i (yüzde 31,7) ilk satış, 80 bin 426'sı ise (yüzde 68,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise 2 bin 506 konut satışının 791'i (yüzde 31,6) ilk satış, 1 bin 715'i ise (yüzde 68,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti.