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Tekirdağ beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.


Malkara ilçe merkezinde sabah erken saatlerde yoğun şekilde başlayan kar yağışı, vatandaşları mutlu etti. Karla kaplı ilçe geneli beyaza büründü. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde sokağa çıkan vatandaşların kar yağışından memnun olduğu gözlendi.


Malkara'da kış aylarının sert geçtiğini ifade eden esnaf Süleyman Mengütay, "Kar, sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat lapa lapa yağdı. Kar yağışının ilçemizin elverişli topraklarına bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

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