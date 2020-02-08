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Tekirdağ beyaza büründü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı sonrası gençler kartopu savaşı yaptı.


Gece saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı araçlarda ve zeminde birikim yaptı. Kar yağışına sevinen gençler, araçlarda biriken karları avuçlayarak kartopuna dönüştürüp, birbirlerine atarak, doyasıya eğlendi.


Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

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