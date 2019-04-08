Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak mazbatasını aldı

Tekirdağ Adliye Sarayı İl Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin'in odasında gerçekleşen mazbata törenine 2. kez Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Kadir Albayrak, eşi Gülseren Albayrak ve çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili ve vatandaşlar katıldı.

Törenle ikinci dönemine resmen başlayan Albayrak, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin'den aldı. Gazetecilere açıklamada bulunan Albayrak, "Yoğun bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. 2019-2024 dönemi için ben Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldum, partim tarafından gösterildim ve halkımızın takdiriyle de bu göreve ikinci defa getirilmiş bulunuyorum. Tabi bu seçimin gayet güzel ve huzurlu geçmesi için başta başkanlığınıza ve İl Seçim Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir efor sarf ettiniz ve Türkiye'de uzamasına rağmen Tekirdağ'da kısa sürede büyükşehir mazbatası verildi. Sonuçlar girildi ve ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu dönemin özellikle 2019-2024 döneminin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ikinci dönemi oluyor. Bu süre içerisinde de birinci dönemin ve atılan temellerin ikinci dönemde daha da yükseleceği ve Tekirdağ'a gayet samimiyetle söylüyorum. Trakya'nın merkezi, Türkiye'nin yıldızı, Balkanların merkezi ve dünya şehirleri ile yarışan büyükşehirler arasına girecektir. Ben tekrar teşekkür ediyorum bu mazbataya ve halkımızın güvenine layık olmaya çalışacağım" dedi.