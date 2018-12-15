Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye araç filosu güçleniyor

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı altyapısını geliştirmek adına önemli bir adım atarak araç filosunu genişletti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Araç Filosuna, itfaiyenin giremediği alanlarda yangına daha çabuk ve etkili müdahale edebilecek şekilde tasarlanan 5 adet dar alan ve arazi yangınlarına müdahale aracı kattı. Bu sayede, Tekirdağ ilçe ve mahallelerinde meydana gelen olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerinin ulaşımı daha hızlı bir şekilde sağlanmış olacak.

Tekirdağ itfaiyesi dünya standartlarını yakaladı

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak İtfaiye Daire Başkanlığının çok önem verdikleri daire başkanlıklarından biri olduğunu belirterek, “Tekirdağ İtfaiyesinin müdahale seviyesi dünya standartlarını yakalamış durumda. Tabi ki bu araçların hiçbirini kullanmak zorunda kalmayalım ama bizim üzerimize düşen görev her zaman tedbirli olmaktır” dedi.