Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri yer aldı.

Mecliste yer alan partilerin sözcüleri toplantının açılışında söz alarak Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini ve harekatta görev yapan Türk ordusunun yanında olduklarını belirttiler.

"Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz"

Yapılan konuşmaların ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm meclis üyeleri adına Barış Pınarı Harekatını desteklerini belirten bildiriyi okudu. Başkan Kadir Albayrak okuduğu bildiride, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgemizde barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye sınırımızın öte yanında başlatılan Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Ülkemiz kırk yıldan beri dış destekli terörden dolayı büyük kayıplar vermiştir. Terörle mücadele alanında büyük ilerleme kat edilmiş olsa da Güneydoğu sınırlarımızda bulunan Irak ve Suriye'de yaşanan savaşlar sonrası otorite boşluğunu fırsat bilen terör örgütleri, emperyalist hedefleri olan küresel güçlerin desteğiyle eylemler gerçekleştirmekte, bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmektedir. En uzun kara sınırımızın olduğu Suriye'de kamplar kuran, ülke sınırlarımız içerisinde Mehmetçiklerimizi hedef alan ve vatandaşlarımızın canına kast eden hain terör örgütleriyle mücadele etmek bir gereklilik olmaktan öte zorunluluk haline gelmiştir. Sekiz yıldır devam etmekte olan iç savaş nedeniyle Suriye'de çağımızın en büyük insanlık dramlarından biri yaşanmaktadır. Çok sayıda insan yaşamını yitirmiş ve milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Yaşanan iç savaştan ve kitlesel göçlerden ülkemiz etkilenmiş, Suriye konusu bir dış politika konusu olmaktan öte iç mesele haline gelmiştir. Suriye'deki otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulurken, bölgedeki enerji kaynaklarını elde etmek isteyen emperyalist güçler terör örgütlerini taşeron olarak kullanmaktadırlar. Her ne kadar isimleri, ideolojileri ve hedefleri farklı olsa da tüm terör örgütleri emperyalizme hizmet etmekte, bölge ülkelerine ve halklarına telafisi mümkün olmayan zararlar vermektedirler. Zalim ve eli kanlı terör örgütlerine karşı ülkemizin birliğini ve halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatını yürekten destekliyoruz. Şanlı tarihi boyunca sayısız zaferler elde eden kahraman ordumuzun harekatı en kısa zamanda başarıyla tamamlaması, bölgemizde huzur ve barışın sağlanması, Mehmetçiklerimizin sağ salim ailelerine kavuşması, yersiz yurtsuz kalan yüz binlerce Suriyelinin evlerine dönebilmeleri için uygun bir ortam hazırlanması en büyük temennimizdir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekâtını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi olarak destekliyor, kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır” ifadelerini kullandı.