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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden farkındalık eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi Belediyesi personele, engelli ve yaşlı vatandaşlara davranış biçimleri ile ilgili "Farkındalık Eğitimi" ve "Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik TSE Standartları" konulu eğitim verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmaraereğlisi Belediyesi personele, engelli ve yaşlı vatandaşlara davranış biçimleri ile ilgili "Farkındalık Eğitimi" ve "Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik TSE Standartları" konulu eğitim verdi.


Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Marmara Ereğlisi Belediyesi Hizmet Binası Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Talat Atay, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Cenker, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitmeni Murat Yıldız, Marmara Ereğlisi Belediyesi daire müdürleri ve personeli katıldı.


İki oturum şeklinde gerçekleşen “Farkındalık Eğitimi'nde Marmaraereğlisi Belediyesi'ne gelen engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik davranış biçimleri, doğru iletişim kurma konuları masaya yatırılırken, "Erişilebilirlik ve Ulaşılabilirlik İle İlgili TSE Standartları" konulu eğitimde ise TS 9111 Özürlüler Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler İçin Binalarda Ulaşılabilirlik Gerekleri, TS 12576 Şehir İçi Yollar ve Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları, TS ISO 23599 Görme Özürlü veya Az Görenler İçin Yardımcı Mamuller ve Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri ve TST TS ISO 23599'un Uygulanmasına Yönelik Tamamlayıcı Standartları konularında bilgiler verildi.

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