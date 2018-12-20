Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi

Yollarda kar birikmesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı çalışmaların hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için Kriz Masası kuruldu. Fen İşleri Dairesi ve İtfaiye Dairesi ile TESKİ ekipleri, gün boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuz halinde bulundu. Ekipler, ana arterlerde ve ara sokaklarda vatandaşların sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kriz Masası, gün boyu vatandaşların şikayetlerini değerlendirdi ve sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalar yaptı.

Çalışmalarda bin 200 ton tuz, 7 adet kar küreme ve tuzlama kamyonu, 18 adet greyder, 4 adet kamyonlu elle tuzlama ekibi, 3 adet kepçe, 4 adet yükleyici iş makineleri kullanıldı. İl genelinde sürdürülen çalışmalarda 87 personel görev aldı.

"Ekiplerimiz 7/24 hizmet verdi"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Tekirdağ ilimizde etkisini gösteren kar yağışının başladığı anlardan itibaren ulaşım alanında yaşanabilecek aksamaların önüne geçebilmek amacıyla küreme ve tuzlama çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimizin çalışmaları 7/24 hizmet veren Kriz Masamız tarafından koordine edildi. Fen İşleri Dairesi, İtfaiye Dairesi ve TESKİ ekiplerimiz, araç parkımızda bulunan ekipmanlarla yolların kapanmamasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi olarak, her türlü hava koşulunda vatandaşlarımızın yanındayız. Hava durumu tahminlerini takip ederek bundan sonra yaşanabilecek yağışlar öncesinde gerekli tedbirleri almaya ve hazırlıklı olmaya devam edeceğiz" dedi.