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Tekirdağ Büyükşehir Değerlendirme toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 ilçede gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı Atabey Baytöre ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları katıldı.


Değerlendirme toplantısında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ile Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlıkları tarafından 11 ilçede sürdürülmüş olan yatırımlar konuşuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Kadir Albayrak, Projeler Dairesi Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen projelerin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek "Projelerimiz vatandaşlarımıza ve Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun" dedi.

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