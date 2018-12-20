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Tekirdağ buz tuttu

Tekirdağ’da kar yağışı etkisini kaybederken cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü.

Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybederken cadde ve sokaklar adeta buz pistine döndü. Bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buzlu alanda yürüyen vatandaşlar, "Kütür kütür ses çıkıyor, insanın hoşuna gidiyor" dedi.


Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybederken, kentte don ve soğuk hava etkili oluyor. Sabah saatlerinde dışarıya çıkan vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanlarda yürürken zor anlar yaşadı.


Dışarıda yürüyüş yapan vatandaşlardan Kurtuluş Danacılar, "Her gün hava değişiyor. Dün de güzeldi, bugün de güzel. Çıktık yürüyoruz. Kışın güzelliği de budur işte yaz farkı. Hava durumuna bakıyoruz birkaç gün sonra güneşi göreceğiz. Diğer günlere göre biraz farklı oluyor ama bunun tadı da başka bir ses çıkarıyor. Kütür kütür ses çıkarıyor insanın hoşuna gidiyor. Ağır ağır yürüyoruz daha zevkli oluyor. Yani koşamıyorsun istediğin gibi hareket edemiyorsun" dedi.


Dinçer Alataş isimli vatandaş ise, "Seviyorum böyle havayı, geziyorum. Kışı seviyorum. Tabi bazı yerlerde yürümekte zorluk çekiliyor ama arterler açık. Ben ellerimi cebimde geziyorum ama elleri ceplerinde gezmesinler. Elleri serbest gezsinler. Ayağı kayar sakatlık çıkar" diye konuştu.

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