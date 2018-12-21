Tekirdağ depreme dayanıklı hale geliyor

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çıkarılan “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde 6 aylık uygulama döneminde il genelinde ‘riskli yapı' statüsünde bulunan 745 adet konut ve işyerinin yenileneceği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz nüfusunun yüzde 71'i, topraklarımızın ise yüzde 66'sı, ilimizin ise Şarköy, Malkara, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçeleri 1. ve 2. deprem kuşağında bulunmaktadır. Son 100 yılda ülkemizde şiddeti 6 ve üzerinde olan 56 tane deprem olmuştur. Bu depremlerde çok ağır can ve mal kayıpları yaşanmıştır. Sağlıklı ve güvenli yaşama çevreleri oluşturmak amacıyla çıkarılan '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında 6 yıllık uygulama dönemini geride bırakmış bulunmaktayız" denildi.

9 milyon 352 bin TL kira yardımı yapıldı

Açıklamanın devamında, "Tüm bu kentsel dönüşüm çalışmaları ile öncelikle şehirlerimizin afet risklerine karşı dayanıklı olması amaçlanmış, bununla birlikte kentlerimizin sosyal yapısını, kültürünü odak alarak, yatay mimariyi esas alacak planlama ve tasarım odaklı, kente değer katacak projeler oluşturulması amaçlanmaktadır. İlimiz genelinde 745 adet konut ve işyerini ‘riskli yapı' statüsünde yeniliyoruz. Bunlardan 622 adet bağımsız bölümün/binanın yıkımı sağlanmıştır. Ayrıca; bugüne kadar ilimizde riskli yapı kira yardımı olarak 471 hak sahibine 9 milyon 352 bin TL kira yardımı yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.