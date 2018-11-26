Tekirdağ Dostspor'dan gol rekoru 11-0

Trakya Veteranlar Ligi'nde Tekirdağ temsilcisi olarak boy gösteren Tekirdağ Dostspor takımı Lüleburgaz Çarşı Veteran takımı ile oynadığı karşılaşmayı 11-0 gibi farklı bir skorla kazanarak yer aldığı ligde yeni bir rekora imza attı.

11-0'lık galibiyetle hem 3 puanı hanelerin yazdırdıklarını hem de Trakya Veteran Ligi'nde gol yemeden en çok gol atan takım unvanını kazandıklarını kaydeden Tekirdağ Dostspor sporcusu ve sorumlusu Zafer Soykırlı, “Takımımız bünyesinde oynayan tüm arkadaşlarımı ve hocamız Akif Arslan'ı canı gönülden kutluyorum. Hepsi sahaya yüreklerini koydular. İlk yarı 5-0 üstünlüğümüz ile sona erdi. Farklı skoru bulduktan sonra hocamız ikinci yarıya bütün oyuncularımızı değiştirerek başladı. İkinci yarıda da üstün performans sergilediğimiz için müsabaka 11-0 gibi farklı bir sonuçla bitti.

Müsabakanın bu kadar farklı bitmesinden daha da önemlisi gençlere örnek teşkil edecek bir müsabaka olması, tek sarı kartın bile çıkmaması ve müsabaka sonrasında her iki takım oyuncularının birbirleriyle kucaklaşmasıydı. Lüleburgaz Çarşı Veteran takımına bizlere karşı sergiledikleri misafirperverlik dolayısıyla çok teşekkür ediyor, kazasız, belasız ve sakatsız bir sezon diliyorum. Spor dostluktur, spor kardeşliktir” dedi.