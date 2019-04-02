Tekirdağ DSYB kulak küpesi uygulamasına başladı

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü ile Tekirdağ DSYB arasında 2019 yılı için sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması hakkında sözleşme imzaladıklarını söyledi. Durgun, sözleşme kapsamında birlik üyelerinin işletmelerinde doğan buzağıların küpelenmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinin birlik personelleri tarafından yapılacağını açıkladı.

Birlik Başkanı Ergin Durgun, hizmetin tüm birlik üyelerine ve yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulunarak hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.