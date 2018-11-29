Tekirdağ Edirne'ye destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışlar sonrasında sel felaketi yaşanan Edirne'ye dost elini uzattı. Afet nedeniyle başlatılan kurtarma ve tahliye çalışmalarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri de görev aldı.

Edirne, 27 Kasım Salı akşamı Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Gece boyunca etkili olan ve giderek şiddetini arttıran sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 cadde, aşırı su birikmesinden dolayı Edirne Belediyesi ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Tekirdağ büyükşehir belediyesi Edirne halkının yanında

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaşanan afet sonrasında duyarlılık göstererek komşu il Edirne'ye dost elini uzattı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne'de sel felaketi yaşandığını haber alır almaz, İtfaiye Dairesi yönetimine kurtarma ve tahliye çalışmalarına destek verilmesi yönünde talimat verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ve dayanışmanın bir örneğini sergileyen Büyükşehir Belediyesi, 3 itfaiye aracı, su tahliyesinde kullanılacak olan 20 adet motopomp ve 10 personel ile Edirne'de yürütülen çalışmalara katıldı.

"Yurttaşlarımıza geçmiş olsun"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Edirne son dönemlerin en yoğun yağışını aldı ve bunun sonucunda Edirne Belediyesinin aldığı önlemlere rağmen çok sayıda vatandaşımız mağdur oldu. Trakya bölgesinde komşu bir ilimiz olan Edirne'de böyle bir afet yaşanırken elbette bizim duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak zor durumda kalan tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Sel felaketinden etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bölgemizde ve ülkemizde bir daha böyle afetler yaşanmaz. Ancak biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman her türlü afete karşı tedbirli olmaya devam edeceğiz” dedi.