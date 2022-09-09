İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ emniyetinden kaçak içkiye geçit yok

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Çorlu’da el yapımı ve gümrük kaçağı alkol imal ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Çorlu'da el yapımı ve gümrük kaçağı alkol imal ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi.


Polisin depoda yaptığı aramada yaklaşık 350 litre değişik markalarda alkol, yaklaşık bin adet bandrol, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 adet değişik markalarda şişe etiketi, 3 bin adet şişe ve boğaz kapüşonu, 765 adet kapak, 6 bin 850 adet boş alkol şişesi, 2 adet kapüşon ısıtıcısı ele geçirildi.


Bulunan malzemelere el koyan polis ekipleri H.T.G. isimli şüpheliyi de gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.