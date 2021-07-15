Tekirdağ, en çok konut satılan iller arasında 11'inci

Tekirdağ'da 2021 yılı Haziran ayında 3 bin 211 konut satılarak, en çok konut satılan iller arasında 11'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayında 134 bin 731 konut satıldı. 3 bin 211 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4'ü Tekirdağ'da gerçekleşirken, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 11. sırada yer aldı. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 833 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 401 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 522 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 12 konut ile Hakkari, 32 konut ile Ardahan ve 64 konut ile Bayburt oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satış sayısı 861 olarak gerçekleşti

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı 861 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26,8 ile 3. sırada yer aldı. Tekirdağ ili Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3'lük payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 217 konut satışı ve yüzde 21,5 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 350 konut el değiştirdi

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 2 bin 350 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 73,2. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,2'lik pay alarak 12. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 616 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 75,9 oldu. Ankara 9 bin 412 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 714 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 10 konut ile Hakkari oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 211 konutun, 923'ü ilk satış, 2 bin 288'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti

Türkiye genelindeki 134 bin 731 konut satışının 40 bin 92'si (yüzde 29,8) ilk satış, 94 bin 639'u ise (yüzde 70,2) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise 3 bin 211 konut satışının 923'ü (yüzde 28,7) ilk satış, 2 bin 288'i ise (yüzde 71,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti.