Tekirdağ genelinde altyapı çalışmaları sürüyor

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Kapaklı İlçesi Pınarça Mahallesi için büyük önem arz eden içme suyu deposu ve terfi merkezi inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi. Kapaklı ilçesindeki çalışmalarına devam eden Genel Müdür İçöz, yakın zamanda Erbay Caddesi üzerinde asbest boruların yerine 315'lik Hdpe borular ile yenilenen içme suyu hattı çalışmasından sonra yapımına başlanan, bin 200 mm çapında betonarme boru ile yağmursuyu hattı ve iki koldan 300 mm çapında beton boru ile kanalizasyon hattı çalışmalarını da denetledi.

Genel Müdür İçöz, Çorlu ilçesi muhtelif bölgelerde kısmi içme suyu ve terfi merkezi inşaatı işini ekibiyle birlikte yerinde inceledi. Daha sonrasında Bahçelievler depo ve terfi merkezi inşaatı çalışmalarında denetimler gerçekleştirildi.

Doğal kaynak suyu köy içine getiriliyor

Muratlı ve Ergene ilçelerinde de çalışmaları yerinde denetleyen İçöz, sahada incelemelerde bulundu. Dr. İbrahim İçöz, Turizm açısından büyük öneme sahip Şarköy ilçesindeki Harman sokakta yapımı devam eden yağmursuyu çalışmalarını ve muhtelif bölgelerdeki planlanan altyapı yatırımlarının sürdüğü alanlarda yetililerden bilgi aldı. Belli dönemlerde su sıkıntısı yaşanan ve tankerler ile su taşınan Şarköy ilçesi Güzelköy Mahallesine ek su temini sağlayacak doğal kaynak suyu köy içine getirme çalışmaları da sürüyor. Mahalle Muhtarı Mehmet Deniz, zorlu koşullara rağmen dağlık alanda incelemelerde bulunan Genel Müdür İçöz'e mahallesi adına teşekkür etti.