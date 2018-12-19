Tekirdağ güne karla uyandı

Tekirdağ'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Tekirdağ'da kar etkisini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'yı beyaza bürüdü.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını ifade eden Ahmet Can isimli vatandaş, "Geçen sene yaşamadık ama bu sene iyi oldu. Biraz da hazırlıksız yakalandık" dedi.

Kar yağışı nedeniyle yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalarda meydana gelirken, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda ve uygulama noktalarında sürücülere kar nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunu.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.