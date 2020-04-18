Tekirdağ hayalet şehre dönüştü

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilince, en işlek cadde ve sokaklar bile bomboş kaldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden ilan edilmişti. Gece 00.00'da başlayan kısıtlama dolayısıyla vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirecek. Kısıtlamaya uyan vatandaşlar ise evlerine çekilince, şehirler bomboş kaldı. Tekirdağ'ın şehir merkezinde en işlek cadde ve sokakların bile boş kalması ıssız bir kent manzarası ortaya çıkardı. Hayalet sehre bürünen Tekirdağ'da sokaklar, caddeler ve parklar hayvanlara kaldı.

Kolluk kuvvetleri ise yasağın sağlıklı uygulanabilmesi için kent içinde devriyelerini sıklaştırdı.