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Tekirdağ İl Göç İdaresi taşındı

Tekirdağ İl Göç İdaresi, Hürriyet Mahallesindeki yeni binaya taşındı.


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Köprübaşı mevkisindeki binadan Süleymapaşa Hürriyet Mahallesindeki yeni binaya taşınan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından karşılanan Vali Yıldırım, sonrasında makama geçerek Müdür Gümüş'le bir süre görüştü.


Yeni binanın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne hayırlı olması dileklerinde bulunan Vali Yıldırım, Göç İdaresi Müdürü Gümüş'e çalışmalarında başarılar diledi.

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