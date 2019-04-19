Tekirdağ il ikincisi Ergene'den

Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulamaya konulan Gençler Arası Şiir Okuma İl Yarışması, Tekirdağ Gençlik Merkezi tarafından Tekirdağ'da düzenlendi. Ergene ilçesi Bakırça Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Kaan Eroğlu da yarışmaya katılarak Ergene'yi temsil etti. 18-25 yaş kategorisinde yarışan Eroğlu, Ey Vatan adlı şiirini okuyarak ikinci oldu.

Ergene'yi başarıyla temsil eden Eroğlu geçtiğimiz yıl da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışmasında Tekirdağ il birincisi ardından Marmara Bölge birincisi ve Türkiye dördüncüsü olmuştu.

Eroğlu'nu tebrik eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de gençlerimizin bu denli başarılı olmaları bizleri gururlandırıyor. Gençlere Ergene Belediyesi olarak her anlamda destek olmaya devam ediyoruz, onlar Ergenemizin geleceği" dedi.