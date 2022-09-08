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Tekirdağ İl Jandarma Komutanı göreve başladı

Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekat Okulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı olarak göreve başladı.


Jandarma Genel Komutanlığı atama, terfi ve emeklilik kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olması kaydıyla Resmi Gazetede yayınlanmıştı.


Kararla birlikte Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına Yeni Foça Jandarma Komando Terörle Mücadele Harekat Okulu Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin atandı. Çetin kısa sürede Tekirdağ'a gelerek göreve başladı.

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