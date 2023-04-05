Tekirdağ İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Vali Aziz Yıldırım, “İlimizde toplam 306 proje mevcuttur. Bu projeler bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ise devam etmektedir” dedi.

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu 2023 Yılı 1. Dönem Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Bu dönemki toplantımız; 2023 yılının ilk üç ayına ilişkin yatırımların değerlendirildiği bir toplantı olacaktır. Toplantımızın ve çalışmalarımızın ilimiz, ülkemiz yatırımlarına, ekonomisine, refahına katkı sağlamasını ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu açıdan dönem içinde karşılaşılacak muhtemel aksaklıkların ve koordinasyonu gerektiren konuların yatırımcı kuruluşlarımızca bugün burada dile getirilerek çözümlenmesi sağlanacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum. İlimizde toplam 306 proje mevcuttur. Bu projeler bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı ihale aşamasında, bir kısmı ise devam etmektedir. Toplantımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Bölge Müdürlükleri yatırımlar hakkında sunum yaptı. Toplantı talep ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, ilçe kaymakamları, ilçe belediye temsilcileri, kurum müdürleri, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Mahmut Çelik katıldı.