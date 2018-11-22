Tekirdağ İl Öğrenci Meclis Başkanı seçildi

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlü Toplantı Salonunda öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen İl Öğrenci Meclisi Toplantısında, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halit Eren'in açılış konuşmasının ardından sandık kurulu başkan ve üyeleri seçimle belirlendi. İl Öğrenci Meclis Başkanlığı için ilçelerden aday olan 4 öğrenci tanıtım ve propaganda çalışmalarını gerçekleştirdi. Seçim sonucunda Süleymanpaşa ilçesi Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Dilara Ayça Kahraman, İl Öğrenci Meclis Başkanı seçildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, "İl Öğrenci Meclis Başkanı seçilen Dilara Ayça Kahraman'ı kutluyor ve Türkiye Öğrenci Meclisinde ilimizi başarıyla temsil etmesini diliyoruz" dedi.