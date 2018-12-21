Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden kış tedbirleri

Ulaşım ve hava şartları yönünden elverişsiz olan yerleşim yerlerinde ikamet eden, doğum tarihleri yaklaşmış olan gebelerin sağlık tesislerine nakledilerek misafir anne olarak ağırlanması ve doğumun hastane şartlarında güven içerisinde gerçekleşmesini sağlayan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri diyaliz hastaları gibi kronik hastalığı bulunan bireylerin yanı sıra yaşlı ve bebek hastaların güvenli bir şekilde hastanelere ulaşımını da sağladı.

Hedefleri gerçekleştirebilme noktasında bir dizi tedbir de alan Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, ambulansların kışlık bakımlarını yaparak motorun donma ihtimaline karşı gerekli önemleri aldı. Karlı ve buzlu yollarda kullanmak üzere, ambulansların lastik ebatlarına uygun ve yeterli sayıda zincir dağıtımı yapan ekipler çevre ilçelere de hizmet vermek üzere Tekirdağ'da en zorlu kış şartlarının yaşandığı Malkara ve Saray ilçelerine birer adet kar paletli ambulans konuşlandırdı. Kar paletli ambulanslar sayesinde başta diyaliz hastaları ve hamile kadınların sevkleri olmak üzere hastaların ivedilikle en yakın sağlık kuruluşlarımıza ulaştırılması hedeflendi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tekirdağ genelindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görev yapan 10'u hekim olmak üzere sağlık çalışanlarından oluşan 128 UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) personelimiz, 2 adet 4x4 UMKE aracımız ve 2 adet kar paletli ambulansımız ile kış aylarında da 7 gün 24 saat göreve hazırız" denildi.