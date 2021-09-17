Tekirdağ İl Sağlık Müdürü açıkladı: "Minimal artışların sebebi İstanbul'a yakınlık"

Sağlık Bakanlığınca haftalık illere göre vaka sayılarının açıklamasının ardından, Tekirdağ'da yaşanan minimal artışların sebebinin, İstanbul'a yakınlık ve geçiş güzergahı üzerinde bulunması olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca haftalık illere göre vaka sayılarının açıklamasının ardından Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ'da minimal artışların yaşandığını ve bunun İstanbul'a yakınlık ve Tekirdağ'ın geçiş güzergahları üzerinden bulunmasından kaynaklı olabileceğini aktardı. Kalkan, aynı zamanda Tekirdağ'ın aşı konusunda yüzde 71'lerde olduğunun aktardı.

İstanbul'a yakınlık ve geçiş güzergahı

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, "Vatandaşlarımızın aşılamaya gösterdikleri ilgide bir artış gözlemliyoruz. İl olarak da iyi bir seviyedeyiz. Ancak hep onu söylüyoruz daha iyi olmak için önümüzde bir engel yok. Aşı gibi basit bir tedbirler çok pahalı bedeller ödediğimiz bu hastalıkta, bu salgından kendimizi korumak, sevdiklerimizi korumak mümkün. Özellikle yeni öğretim yılının başladığı bu günlerde gençlerimizi ısrarla aşılanmaya davet ediyoruz. Bu anlamda rehavete düşülmesinin sonbahar ve kış aylarında bize pahalı bedeller ödeteceğini ön görüyoruz. Sayısal artışlarımızda çok minimal artış gözlemliyoruz buda kavşak noktasında bir il oluşumuz aslında potansiyel olarak belki de daha çok artışların yaşanabileceği bir il olmamıza rağmen, İstanbul'a yakınlığımız, geçiş güzergahında oluşumuz ancak aşılamada ki çaba gayret ve vatandaşlarımızın ilgisi ile de bu seviyeleri sözünü ettiğimiz gibi çok az limitlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla içinde olduğumuz sonbaharı ve yaklaşan kışı çok daha iyi atlatabilmemiz için aşılama oranlarımızı daha da arttırmaya, maske ve mesafe kurallarına bugüne kadar gösterdiğimizden daha bir titizlik ile biz uymaya sağlıkçılar olarak davet ediyoruz vatandaşlarımızı" İfadelerini kullandı.

İlk 5'te

Kalkan açıklamasının devamında, "Özellikle bu hususta gençlerimizin örnek tutumlar içerisinde olmalarını bekliyoruz. Onlar bizim geleceğimiz dolayısıyla bu toplumdan bu ülkeden gerçekten onlar mesuller bu mesuliyetlerini de gerçekten halkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bence her biri kendini bir sağlık çalışanı gibi hissedip toplumumuzun nabzını tutup bu konuda ihmalkarlık gösterenlere bize yakışır adabı muaşeret kuralları içerisinde uyarılarda, hatırlatmalarda bulunmalarını da rica ediyorum. Birlikte tüm kurumlarımızla dayanışma içerisindeyiz. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla Sonbahar ve kışı çok iyi geçirmeye niyetliyiz azimliyiz. Aşılamada Yüzde 91'lere doğru ulaşıyoruz, bir doz aşılamada. İki doz aşılamada yüzde 65'lerin üzerinde yüzde 70'e yaklaşan bir sıradayız. İlde de bakanlığımızın o güzel işaretleme ve renklendirmenin sahaya verdiği tatlı rekabette de iller ile birbirimizle yarış içerisindeyiz ve şuan itibarı ile biz bir üçüncü oluyoruz, bir dördüncü oluyoruz. Dördüncü sıradayız şuanda yani ilk beşteyiz. Ama bizim tüm hedefimiz tüm aşılanacak nüfusumuzu biran önce aşılamak ve yaklaşan baharda sevdiklerimizle birlikte güzel bir şekilde kucaklaşarak güzel günler diliyoruz. Sevdiklerimizi korumanın yolu da aşılamadan geçiyor. Maske ve mesafe kurallarına titizlik ile uymaktan geçiyor" şeklinde konuştu.