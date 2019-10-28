Tekirdağ izciliğe 'merhaba' dedi

Balkan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Derneği Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Tekirdağ İl Temsilcisi Şaban Gümüş liderliğinde izcilik faaliyetlerine Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da 'merhaba' dedi.

Yapılan faaliyete lider yardımcıları Mücahit Demirkaya, Gürkan Balkan ve gönüllü lider olarak Hakan Tahsin Çoban ve Emir Oysal katıldı.

Haftalık dönemler halinde yapılacak olan izcilik çalışmaları hakkında bilgiler veren Şaban Gümüş, “İlk olarak 11 - 15 yaş grubunda olan çocuklarla haftalık ünite çalışmalarına başlayarak Tekirdağ'da bir ilki gerçekleştirdik. Çalışmalar öncesinde çocuklara yapılacaklar ve hedeflerimiz konusunda detaylı bilgiler verdik. Bu faaliyete katılmak isteyenlerin velileri ile görüşmelerini istedik ve veli mutabakat belgesini imzalatanlar ile çalışmalara başladık. Şu ana kadar izci andı ve izcilik türesi konusunda dersler yaptık” dedi.

Haftalık ünite çalışmalarına Kumbağ Çamlık alanda doğa yürüyüşü ve eğlenceli etkinlikler yaparak başladıklarını da kaydeden Gümüş, “İzcilik üniformalı ve uluslararası bir sosyal faaliyet olması sebebiyle ilerleyen zamanlarda stajyer izci dönemini tamamlayan izcilere kulüp lideri tarafından fular takılarak üniforma giymeleri sağlandıktan sonra izciliğe adım atmaları sağlanacak. Aylık bazda yapılan değerlendirme neticesinde obalar ile ekstradan sosyal etkinlik yapılacaktır. Bu şekilde obalar arasında tatlı bir rekabet ortamı sağlanacak. Haftada bir gününü doğa ile birlikte olmaya ayırabilecek, obalar halinde çalışarak öğrenmeye hevesli, doğayı, kamp yapmayı gönülden seven herkesi derneğimiz ile irtibata geçerek faaliyetlerimize katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.