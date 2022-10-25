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Tekirdağ jandarmasından nefes kesen operasyon

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda durdurulan araç içerisinde 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.


Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu gişeler mevkiinde Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda içerisinde S.A. Ş.T. isimli şüphelilerin bulunduğu araç durduruldu. Araçtan şüphelileri çıkararak arama yapan jandarma ekipleri 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.


Şüpheli şahısları gözaltına alan jandarma ekipleri ruhsatsız tabancalara da el koydu.


Şahısların jandarmadaki işlemeleri sürüyor.

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