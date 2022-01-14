Tekirdağ konut satışında 9. sırada

5 bin 375 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4'ü Tekirdağ'da gerçekleşerek, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Tekirdağ 9. sırada yer aldı.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye genelinde 2021 yılı Aralık ayında 226 bin 503 konut satıldı. 5 bin 375 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 2,4'ü Tekirdağ'da gerçekleşerek, en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında Tekirdağ 9. sırada yer aldı. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

Tekirdağ'da ipotekli konut satışları sayısı bin 350 olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 25,1 ile 10. sırada yer aldı. Tekirdağ, Türkiye'deki ipotekli konut satışlarındaki yüzde 3'lük payı ile 7. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 4 bin 25 konut el değiştirdi

Tekirdağ'da diğer satış türleri sonucunda 4 bin 25 konut el değiştirdi. Tekirdağ'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 74,9 olarak açıklandı. Tekirdağ diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 2,2'lik pay alarak 11. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,4 artarak 181 bin 243 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,3 artışla 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 80,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki 226 bin 503 konut satışının 76 bin 747'si (yüzde 33,9) ilk satış, 149 bin 756'sı ise (yüzde 66,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Tekirdağ'da ise 5 bin 375 konut satışının bin 620'si (yüzde 30,1) ilk satış, 3 bin 755'i ise (yüzde 69,9) ikinci el satış olarak gerçekleşti.