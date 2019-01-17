Tekirdağ konut satışında Trakya birincisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, Tekirdağ'da 2018 Aralık ayında 2 bin 793 konut satıldığını belirledi. Bu istatistikler ile Tekirdağ Trakya bölgesinde Aralık ayında en çok konut satılan il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 2018 yılında 1 milyon 375 bin 398 konutun satış sonucu el değiştirdiği açıklandı. TÜİK'ten edinilen verilere göre, Edirne'de 2018 Aralık ayında 542 konut satıldı. Tekirdağ'da 2018 Aralık ayında 2 bin 793, Kırklareli'nde 748 konut satıldı. Bu istatistikler ile Tekirdağ Trakya bölgesinde Aralık ayında en çok konut satılan il oldu.