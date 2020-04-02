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Tekirdağ Nisan ayında beyaza büründü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Nisan ayında yağan karla beyaza büründü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Nisan ayında yağan karla beyaza büründü.


Tekirdağ genelinde dün başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde Süleymanpaşa'ya bağlı Semetli ve Işıklar mahallelerinde kar yağışına dönüştü. Yüksek kesimde bulunan iki mahallede lapa lapa yağan kar vatandaşları sevindirdi.


İHA muhabirine konuşan Semetli Mahallesi Muhtarı Bayram Yazır, “Nisan ayında yağan bu kar, küçük bir şaka gibi oldu. Şaşırtıcı ve sevindirici bir kar yağışı oluyor” dedi.


Kar yağışı sonrası beyaz bürünen mahallelerde karla karışık yağmur yağışının devam ettiği belirtildi.

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