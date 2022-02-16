İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ Oryantring Turnuvası Ergene'de düzenlendi

Tekirdağ genelinde bulunan lise öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Oryantring Turnuvası, Ergene’de yapıldı.

Tekirdağ genelinde bulunan lise öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Oryantring Turnuvası, Ergene'de yapıldı.


Lise öğrencilerinin bireysel ve takım olarak yarıştıkları turnuvada, kız ve erkek kategorilerinde sonuçlar belli oldu. Sonuçlara göre Ergene Velimeşe Anadolu Lisesi bireysel ve takım olarak katıldığı organizasyonda 13 derece alarak turnuvaya adeta damgasını vurdu.


Organizasyonun ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere ödülleri Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Can, Ergene Velimeşe Anadolu Lisesi Okul Müdürü Kamil Duman ve Oryantring Tekirdağ İl Koordinatörü Engin Ülgey tarafından verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.