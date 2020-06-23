Tekirdağ polisinden hırsızlara geçit yok

Tekirdağ'da otomobillerden eşya ve motosiklet çalan iki hırsızlık zanlısı polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobillerden eşya ve motosiklet çaldıkları belirlenen G.D. ve M.D. isimli iki hırsızlık zanlısı Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu yakalandı. İlçede gerçekleşen hırsızlık olaylarını araştıran polis ekipleri yaptıkları çalışmalar ile güvenlik kameraları görüntüleri ve incelemeler sonucu hırsızlık suçlarına karıştıklarını tespit ettikleri G.D. ve M.D. isimli iki zanlıyı Salı günü ikametlerine gerçekleştirdikleri operasyonla gözaltına aldı. G.D. ve M.D. isimli iki hırsızlık zanlısı emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.