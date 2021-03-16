Tekirdağ Şehir Hastanesine erişilebilirlik belgesi

İsmail Fehmi Cumalıoğlu Tekirdağ Şehir Hastanesi binasına Erişilebilirlik Belgesi uygun bulundu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'a belge takdimi öncesinde konuşan Vali Aziz Yıldırım, “Engelli olmak, engellilerin kusuru değil. Engellilerde bizim toplumumuzun bir parçasıdır. Bizim onların hayatlarını kolaylaştırma gibi bir görevimiz var. Onun için erişilebilirlik meselesini ortaya koyduk. Hastanelerimizin engellilerin erişimine açık olması önemli bir hadisedir. Hastanelerimiz, erişilebilirlik açısından çok önemli yerlerdir. Hastanelerimizi erişilebilirlik açısından çok daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Vali Yıldırım, konuşmasının ardından Erişilebilirlik Belgesi'ni İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'a taktim etti.

Belge Taktim Töreni'ne Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı V. Harun Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu katıldı.