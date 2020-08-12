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Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin bağlantı yolları yapılıyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde inşaatı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde inşaatı devam eden Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının yapımına hız kesmeden devam ediyor.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Şehir Hastanesi ve Diş Hastanesi'nin toplu taşıma araçlarının kullanacağı ve acil giriş çıkışlarının sağlanacağı Gülbağ ve Işıltı Sokak'ın yapımı tamamlanarak ulaşıma açıldı. 590 metre uzunluğundaki sokaklar, 'Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol' olarak yapıldı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin etrafındaki tüm yolların ve çevreyolu bağlantı yollarının tamamlanması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, “Hastanenin yapımının tamamlanması ile birlikte hastane ulaşımında bir aksaklık oluşmayacak. Yapımını tamamladığımız Gülbağ ve Işıltı Sokak'ın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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