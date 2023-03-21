Tekirdağ sisle kaplandı: Göz gözü görmüyor

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis zor anlar yaşattı. Sisle kaplanan şehirde göz gözü görmüyor.

Süleymanpaşa ilçe merkezi ve civarda bazı kesimlerde görülen yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan sis, ilerleyen saatlerde bağlantı yollarının tamamında etkili oldu.

Şehir sisle kaplandı

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar azaldığı ilçede, araçlar sis farlarını yakarak yavaşça ilerleyebildi. Aşırı sis, servislerden inen vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Sürücüler bir kaza yaşanmaması adına trafikte yavaş seyretti. Sis sebebiyle Tekirdağ'ın merkezi adeta sisle kaplandı.