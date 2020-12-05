Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele için alınan yeni kararları açıklamış ve hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşam saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın başlamasıyla Tekirdağ sokaklarında sessizlik hakim oldu. 56 saat boyunca sürecek kısıtlamada insanlar evlerine çekilirken kentte bir zamanlar kalabalıkların doldurduğu meydanlar, sahil bandı boş kaldı.