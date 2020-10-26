Tekirdağ Taşkın Koruma 4. Grup Yapım işi başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Tekirdağ'da yaptığı yatırımlarla Tekirdağ'ın mümbit topraklarını ve meskun mahallelerini taşkınların vereceği zararlardan korumaya devam ediyor.

Tekirdağ'ın jeoekonomik konumu nedeniyle yağış dönemlerinde oluşacak zararların önlenmesi ülke ekonomisi için büyük önem arz ediyor. Bu önemin bilinciyle Tekirdağ'da son dönemde yapılan taşkın kontrol tesisleri ile bölgedeki tarımsal faaliyetlere gelen zararın ve taşkın sırasında can ve mal kayıplarının azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Tekirdağ yapılan yatırımlardan biri olan Tekirdağ 4. Grup Taşkın Koruma işine başlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, iş kapsamında 9 mahalle, bin 500 dekar arazinin taşkın riski azaltılacağını söyledi.

Tekiğdağ genelinde İğneler, Malkara Bayramdere, Alabey, Elmalı, Balabancık, Gönence, Karamurat, Şarköy Yeniköy ve Muratlı Aydınköy mahallelerini kapsayan Tekirdağ Taşkın Koruma 4. Grup Yapım İşine 1 Ekim 2020 tarihinde başlandı.

Toplamda 22 bin 222 metre Trapez Toprak Kanal, 5 adet Taşıt Köprüsü, 20 adet Menfez ve bin 680 metre Betonarme U Kanal yapım işini kapsıyor. Tekirdağ 4. Grup Taşkın Koruma Yapım işinde şu ana kadar bin metre Trapez Toprak Kazı yapıldı.

Derelerde yapılacak taşkın korumaya yönelik yapılacak işler şöyle açıklandı:

“Çorlu İğneler Kör Deresinde 3 bin 800 metre Toprak Trapez Kazı ile 3 adet Betonarme Taşıt Köprüsü, Tekirdağ Malkara Bayramtepe Deresinde 2 bin 807 metre Toprak Kanal ile 1 adet Taşıt Köprü ve 4 adet Menfez, Tekirdağ Malkara Kocatepe Deresinde 11 bin 320 metre Trapez Toprak Kanal, 1 adet Taşıt Köprü ve 5 adet Menfez, Tekirdağ Malkara Beşyatak ve Nalbant Derelerinde 940 metre Trapez Toprak Kanal, 1040 metre Betonarme U Kanal ve 4 adet Menfez, Tekirdağ Malkara Karamurat Deresinde 205 metre Trapez Toprak Kanal, 640 metre Betonarme U Kanal ve 3 adet Menfez, Tekirdağ Şarköy Bostan Deresinde 2500 metre Trapez Toprak Kanal ve 4 adet Menfez, Tekirdağ Muratlı Anaderesinde ise 650 metre Trapez Toprak Kanal imalatları yapılacaktır.”