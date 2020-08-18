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Tekirdağ temsilcileri, 20 Kasım'da parkeye çıkacak

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Saray Belediyespor takımlarının yer alacağı Türkiye Basketbol Federasyonu Türkiye Basketbol 2.

Ligi' (TB2L) 20 Kasım'da başlayacak.


Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Saray Belediyespor takımlarının yer alacağı TB2L'de başlangıç tarihi belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı. Buna göre TKBL ve TB2L'de yeni sezonlar 20 Kasım 2020'de başlayacak. Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ise ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak" denildi.

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