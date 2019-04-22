Tekirdağ turizmi panelde ele alındı

Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Valiliği iş birliğinde "Küreselleşmeden Yerelleşmeye Tekirdağ'da Turizm” konulu panel düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen “Küreselleşmeden Yerelleşmeye Tekirdağ'da Turizm” konulu panele NKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Hamide Salha ve Öğretim Üyesi Murat Öz konuşmacı olarak katıldı. Panelde Dr. Hamide Salha "turizmde yeni trendler" konusunu ele aldı. Salha, “Turizm trendleri baş döndürücü bir hızla değişiyor ve yenileniyor. Değişen ve çeşitlenen yaşam şekilleri, seyahatten beklentilerimizi de aynı hızla farklılaştırıyor. Birkaç sene öncesine kadar tatil demek deniz kenarında güneşlenip, yazlıklarda ya da otellerde dinlenmek demekken, kültür turlarının ortaya çıkışı tur rehberleri eşliğinde yapılan bol bol gezip görmeli tatilleri moda etti. Son bir iki yıldır ise seyahat trendleri iyice çeşitlendi. Amacına göre farklılıklar ortaya koyan bu trendlerde geldiğimiz son nokta ise dönüşüm turizmi oldu. Turizmde yeni trendler; yeni tüketicinin ilk tercihi dev tesisler değil, lüks butik işletmeler olacak” diye konuştu.

Küreselleşme bağlamında turizme yönelik kentsel stratejiler, Tekirdağ üzerine bir değerlendirme sunumunu yapan Öğretim Üyesi Murat Öz, “Hangi turizm dalında çalışırsanız çalışın bu aslında ticarette de geçerli. Ne iş yaparsanız yapın o işin altından gelebilmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Panele Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Barut, Tekirdağ'da hizmet veren turizm işletmelerinin yöneticileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.