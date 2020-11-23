Tekirdağ Ülkü Ocakları Şehit Öğretmen Neşe Alten'i mezarı başında andı

Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, 26 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenlik görevini yapmak için gittiği okulunda hain teröristlerce şehit edilen Neşe Alten'in kabrini ziyaret etti.

Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu, 26 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğretmenlik görevini yapmak için gittiği okulunda babası Hasan Alten ile birlikte hain teröristlerce şehit edilen Neşe Alten'in Şarköy İlçe Şehitliği'nde bulunan kabrini Şarköy Ülkü Ocakları Başkanı İhsan Mert Akbulut ve yöneticilerle ziyaret ederek dualarla andı.

Kabir ziyaretinin ardından Şehit Öğretmen Neşe Alten'in evine ziyarette bulunarak, şehidin annesi Nazife Alten'i ziyaret ederek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şehit Öğretmen Neşe Alten'in adına yapılan plaketi anneye takdim ettiler.

“Ülkücüler ahde vefalı insanlardır”

Tekirdağ Ülkü Ocakları İl Başkanı Hayrullah Zıvalıoğlu yapmış olduğu açıklama da “Ülkücüler ahde vefalı insanlardır. Ahde vefa imandandır. 1993 yılında şehit olan öğretmenimiz Neşe Alten ve babası Hasan Alten'i unutmadık. 24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Şehit Öğretmenimizi kabri başında anıyor ve rahmet diliyoruz. Görev yapmak için Şarköy'den Bismil'e giden Neşe Öğretmen eğitim için gittiği köy okulunda hainler, kalleşler tarafından şehit edilmiştir. Şahadetinin üzerinden 27 yıl geçse de şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle şehit öğretmenimiz Neşe Alten ve şehit olan öğretmenlerimizin başta olmak üzere hayatlarını geleceğimiz olan gençlerimize adayan fedakâr ve cefakar öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor. Rahmete kavuşan tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun” açıklamasını yaptı.

Kabir ziyaretinden sonra şehit öğretmen Neşe Alten'in annesi Nazife Alten'i evinde ziyaret ederek; Şehit kızının adına yapılan plaketi takdim ederek; ülkücüler olarak her daim yanlarında olduklarını bildirdi.