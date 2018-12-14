Tekirdağ Valiliği taşındı

Tekirdağ Valiliği, tarihi binanın restorasyona girmesi nedeniyle geçici olarak Yüzüncüyıl'daki Kaymakamlık binasına taşındı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, tarihi binanın 24 ayda tamamlanacağını söyledi.

Vali Aziz Yıldırım, restorasyona alınan valilik binası hakkında yaptığı açıklamada, "Oranın ruhu var. Oraya biran önce geçmek istiyorum. Tarihi binanın bir ruhu var. Burası ne kadar yeni olursa olsun tarihi bina. İhaleyi alan firma ile görüştüm, tarihi valilik binasının erken bitirilmesini rica ettim. 24 ayda restorenin bitmesi hedefleniyor. Tekirdağ huzurlu bir şehir, sevdim, alıştım. Görev süremizce en iyi hizmet vereceğim" dedi.